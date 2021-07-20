В Когалыме продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Администрация Когалыма

В Когалыме продолжается вакцинация от коронавируса. По информации Когалымской городской больницы, первым компонентом вакцины привито больше 13 200 когалымчан, вторым компонентом – больше 8 800 жителей города.

Для удобства всех желающих пройти вакцинацию, организована мобильная бригада, которая работает ежедневно на улице Сопочинского, 2 возле Городского рынка с 12:00 до 19:00. Также поставить прививку от covid-19 можно: в поликлинике по обслуживанию взрослого населения, кабинет № 354; по адресу: улица Привокзальная, 2, кабинет № 13 - с 8:00 до 10:00, кроме субботы и воскресенья. Ещё по улице Набережная, 4, кабинет № 1 - с 11:30 до 15:00, суббота, воскресенье – выходной. А в субботу и воскресенье работают выездные бригады в СКК «Галактика» с 12:00 до 17:00.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Записаться на прививку можно, обратившись к старшей медсестре поликлиники по телефону: 2-70-37 добавочный (116) или 8 982 873 94 83 с 8:00 до 17:00 или на сайте Госуслуг.