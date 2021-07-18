В Нижневартовске увеличили количество мест в реанимации ковидного госпиталя Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске из-за роста заболевших коронавирусом обсерватор из резервного режима переведен в рабочее состояние. Такую информацию сообщила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

В обсерваторе 75 мест и он находится на базе гостиницы «Альберта Хаус», куда жители города направляются по предписанию специалистов Роспотребнадзора. Там организован медицинский пост, сотрудники которого будут контролировать состояние здоровья вартовчан.

Как сообщил главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинов, в госпитале на 390 коек на сегодняшний день лечатся 267 пациентов. За прошедшие сутки поступило 36 человек.

- Отмечу, по количеству обращений, связанных с госпитализацией, Нижневартовск на текущей неделе находится на пиковых значениях, рекордное количество – 58 обращений. Принято решение увеличить реанимационный фонд до 45 мест - сообщил Алексей Сатинов.

Как сообщают медики, вартовчане и жители близлежащих населенных пунктов, которые обратились в приемный покой COVID-госпиталя, не ставили вакцину от коронавируса. Стационарные пункты вакцинации в отделениях работают ежедневно, записаться можно через портал «Госуслуги», по телефону горячей линии 29-14-12 или регистратуру поликлиник.

Всего в городе завершили вакцинацию от коронавируса 44 тысячи жителей.