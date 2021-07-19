Пьяная ссора привела к трагедии: житель Югры избил знакомого и он умер в больнице Фото: Татьяна Коркина

Следственные органы Нижневартовска возбудили уголовное дело против 42-летнего местного жителя. Он подозревается по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Подозреваемый со своим 44-летним знакомым находился в квартире по улице Дружбы Народов. Под действием алкоголя мужчины начали ссорится. Конфликт начался из-за нецензурных высказываний в адрес виновника. Он обиделся и стал бить товарища руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался в больнице спустя непродолжительное время.

Подозреваемого задержали и в ближайшее время суд решит вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводится продолжается расследование.

Мы уже писали о подобном случае в Нижневартовске. Пьяный житель города до смерти избил знакомого. А ещё о том, как в Мегионе задержали дебошира, который избил мужчину черенком от метлы.