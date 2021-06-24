В Мегионе задержали дебошира, который избил мужчину черенком от метлы Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 79 преступлений, по горячим следам раскрыто 54.

В Нижневартовском районе 38-летний мужчина, находясь в вагончике по улице В. Белого в посёлке Излучинск, похитил банковскую карту. Он купил товары в магазинах Нижневартовска и посёлка, похитив таким образом с карты 4 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Урае недалеко от СОНТ «Якорь» задержали 39-летнего мужчину, у которого нашли полимерный свёрток, обмотанный липкой красной лентой. Внутри оказался порошкообразный белый наркотик, массой 1,11 грамма. Препарат он купил через «Телеграмм». Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, раскрыто 7 ранее зарегистрированных преступлений, сотрудники уголовного розыска Мегиона задержали 28-летнего нарушитель, который у магазина по улице Губкина, поссорился с 55-летним мужчиной и избил его черенком от метлы по различным частям тела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.