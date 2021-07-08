Пьяный житель Нижневартовска до смерти избил знакомого Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске в пьяной ссоре убит мужчина. По информации следственных органов, возбуждено уголовное дело против 56-летнего жителя Нижневартовска, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщают в следственном комитете, 5 июля 2021 года пьяный подозреваемый поругался с 53-летним местным жителем, возле дома 19В по улице Северная Нижневартовска. Конфликт разгорелся на почве ревности и нетрезвый мужчина избил головой и руками потерпевшего, удары "прилетели" прямо в голову вартовчанину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что подозреваемый отсидел 9 лет за убийство, совершенное в 2006 году. Сейчас он заключен под стражу, а по уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, мы писали о пьяном конфликте в Нижневартовске. Там, хозяин квартиры избил соседа после чего вывел его за дверь и оставил умирать на лестничной площадке.