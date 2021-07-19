Югорчане помогают собрать гуманитарную помощь для детей Сирии Фото: Гуманитарный Добровольческий Корпус

В Югре добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса собрали и упаковали 500 наборов с продуктами питания и предметами первой необходимости. Партию направили в Сирию, где коробки раздадут мирным жителям, которые находятся в трудной ситуации. Сбор помощи для детей Сирии продолжается, и жители Югры могут принять в нём участие. Вещи и предметы первой необходимости принимают в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и Нягани. Адреса указаны в посте на официальной странице ХМАО - Югры. Напомним, мы писали ранее, что тушить природные пожары в Советском районе помогут добровольцы.