Тушить природные пожары в Советском районе помогут добровольцы. Фото - 86.mchs.gov.ru.

Тушить природные пожары в Советском районе помогут добровольцы. Решение приняла Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

– Населённые пункты района в соответствии с требованиями технического регламента прикрыты всеми видами пожарной охраны. Дополнительно на территории работает общественная организация «Добровольная пожарная охрана Советского района». На сегодняшний день её численность составляет 45 человек, – рассказал Евгений Сабанцев, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Советского района.

В случае угрозы жителям населённых пунктов, объектам экономики спланировано развёртывание 15 пунктов временного размещения вместимостью 2695 человек. Для выполнения мероприятий по эвакуации населения автомобильным транспортом на территории Советского района привлекается 7 автобусов общей вместимостью 235 человек.

Напомним, всего с начала пожароопасного периода 2020 года на территории Советского района было зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади почти 70 тысяч гектаров, из них 14 очагов на площади порядка 3000 гектаров в государственном заповеднике «Малая Сосьва». Совокупный ущерб лесному фонду превысил один миллиард рублей.