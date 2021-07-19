Полицейский спас от гибели жительницу Излучинска Фото: Пресс-служба УМВД ХМАО-Югры

В Нижневартовском районе в полицию обратились жители Излучинска с информацией о том, что на подоконнике окна 4 этажа дома по улице Строителей, свесив ноги, сидит женщина.

На место происшествия быстро приехали экстренные службы. Участковый уполномоченный полиции Ярослав Костенко, приехавший первый по адресу, позвонил дочери женщины с просьбой подойти к дому. Вместе с ней участковый зашел в квартиру жительницы Излучинска. Полицейский поговорил с женщиной и убедил не совершать необдуманный поступок, и предотвратил возможную трагедию.

Спасатели КУ "Центроспас-Югория" выезжали на место и уже начали установку "куба жизни", но хорошо, что он не понадобился потому что трагедии удалось избежать.

Дальше с югорчанкой работали медики.

Напомним, мы писали, что в Лянторе, рядом с детским садом, нашли труп мужчины, который покончил с собой.

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