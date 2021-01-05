Югорские следователи по факту обнаружения трупа со следами ожогов возбудили уголовное дело «причинение смерти по неосторожности». Трагедия случилась 3 января 2021 года около 11.00 на территории базы по улице Рационализаторов дом 27 города Сургута.– Произошел взрыв отопительного котла. В результате происшествия телесные повреждения и ожоги получил 40-летний охранник предприятия. Мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи. Причиной взрыва могли стать нарушения при эксплуатации отопительного котла, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.