В Лянторе, рядом с детским садом, нашли труп мужчины Фото: Татьяна Коркина

В Лянторе, недалеко от детского сада в 7 микрорайоне нашли тело 35-летнего местного жителя. Предположительно, мужчина покончил с собой. Как сообщают следователи, поводом для такого поступка могла стать ссора с девушкой, произошедшая накануне.

- В рамках проверки следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти, поводы, повлекшие решение о самостоятельном уходе из жизни. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщают в СУ СК России по ХМАО-Югре.

Ранее, мы писали, как в канализационном колодце в Нягани нашли тела двух мужчин.

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