В канализационном колодце в Нягани нашли тела двух мужчин Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Нягани нашли тела двух мужчин. По информации КУ «Центроспас-Югория», спасатели выезжали на улицу Светлая в Нягани по сообщению мужчина упал в колодец. Когда сотрудники ведомства приехали на место, обнаружили погибших 57-летнего и 24-летнего мужчин в канализационном колодце.

С помощью средств индивидуальной защиты и альпинистского снаряжения тела погибших достали из колодца и передали сотрудникам скорой помощи. Следователи уже начали проверку.

Напомним, ранее мы писали, как в Югорской реке нашли тело пожилого мужчины. Он жил в домике на берегу и долгое время не выходил на связь. Ещё мы сообщали, что в болоте в Сургутском районе экскаватор утонул вместе с водителем.

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