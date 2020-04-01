В болоте в Сургутском районе экскаватор утонул вместе с водителем

1 Апр 2020 2020-04-01T10:39:19+03:00

В болоте в Сургутском районе экскаватор утонул в болоте вместе с водителем Фото: pixabay.com

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Сургутский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры проводит проверку по факту гибели водителя экскаватора в Сургутском районе.

По данным пресс-службы СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу, установлено, что вечером 30 марта на территории одного из месторождений в Сургутском районе в ходе производственных работ в болоте утонул экскаватор. В результате этого 45-летний водитель транспортного средства погиб.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Вскоре станут ясны все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU