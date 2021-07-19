Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 июля 2021 года: умерли 8 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 19 июля 2021 года. Число заболевших коронавирусом растёт ежедневно, так за сутки лабораторно подтверждено 187 человек. Больше всего случаев заболевания коронавирусом за день выявлено в Сургуте – 43 человека. За день от коронавируса умерли 8 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 89 жителей Югры.

В России зарегистрировано 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 764 летальных исхода. За прошедшие сутки в России полностью выздоровели 18 886 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В Нижневартовске на прошедшей неделе находится на пиковых значениях количество обращений, связанных с госпитализацией, рекордное количество – 58 обращений. Из-за этого принято решение увеличить количество мест в реанимации до 45.

А в Сургуте продолжаются ежедневные проверки соблюдения масочного режима. Рейды теперь проводят не только представители администрации и полиции города, но также сотрудники Сургутского спасательного центра и Росгвардии. Людей без масок стало меньше. Жители Сургута спокойно реагируют на просьбу надеть средство защиты.