Сургутские магазины проверяет Росгвардия: они смотрят на наличие маски на лицах югорчан Фото: Администрация Сургута

В Сургуте продолжаются ежедневные проверки соблюдения масочного режима. Рейды теперь проводят не только представители администрации и полиции города, но также сотрудники Сургутского спасательного центра и Росгвардии. Особое внимание в период роста заболеваемости коронавирусом уделяют торговым центрам. Очередной рейд прошел в магазине на Югорской, 13. Нарушители не выявлены. И продавцы, и посетители соблюдали масочный режим.

– С момента введения режима повышенной готовности сотрудники Росгвардии провели около 15 тысяч профилактических бесед с жителями города на тему использования средств индивидуальной защиты органов защиты, выявили около 200 административных правонарушений. Людей без масок стало меньше. Сургутяне спокойно реагируют на просьбу надеть средство защиты, – рассказал старший полицейский БП Сургутского МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» прапорщик полиции Денис Бахман.

Ещё 450 протоколов выписали сургутские спасатели с мая прошлого года.

– Уже больше года сотрудники Сургутского спасательного центра выходят в рейды. Мы работаем совместно с представителями Росгвардии. Наша основная задача – профилактика. Мы – не карающий орган. Чем больше профилактики, тем меньше будет людей, которые не берегут ни свое здоровье, ни здоровье окружающих, – говорит главный специалист МКУ «Сургутский спасательный центр» Юрий Нестеров.

Специалисты спасательного центра направили в суд около 350-ти протоколов о нарушении масочного режима. По итогам вынесено 302 предупреждения, выписано 24 штрафа. В основном, сумма штрафа составляет одну тысячу рублей.