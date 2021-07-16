В Ханты-Мансийске из-за горящего авто чуть не загорелся жилой дом Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска в соцсети

Пожарным Ханты-Мансийска поступило сообщение, что на улице Садовая горит автомобиль. Когда спасатели приехали на место, огонь от полыхающего транспорта представлял опасность для рядом стоящего многоквартирного дома.

Уже через несколько минут пожар потушили. Автомобиль уничтожен полностью огнём, а стоящий рядом дом повреждён лишь по углам. Пострадавших и погибших нет. А причину возгорания выясняют специалисты.

В тушении пожара задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за гибели детей при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело.

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