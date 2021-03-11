Из-за гибели детей при пожаре в Сургуте возбуди уголовное дело Фото: pixabay.com

Стали известны подробности пожара в дачном кооперативе «Здоровье», где загорелся частный дом. В огне погибли двое детей – девочка 2012 года рождения и мальчик 2015-го. Брат и сестра проживали в доме вместе с мамой и бабушкой. Все члены семьи являются гражданами Киргизии. На момент пожара дети находились в доме одни. Как сообщает ГУ МЧС по ХМАО-Югре, на момент прибытия пожарных дом полностью охватил огонь и произошло обрушение кровли.

Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В настоящее время по уголовному делу проводится расследование.

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