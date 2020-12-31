Сообщение о том, что в СОТ «Заречный» горит дачный дом и баня, пожарные получили 30 декабря в 23:44. Очевидцы на месте ЧП сообщали, что слышали характерный хлопок, после чего вышедшие на улицу люди увидели полыхающий соседний дом.Предположения очевидцев подтвердил хозяин дома, который, весь в ожогах, встретил огнеборцев. Глава семьи рассказал спасателям, что в доме вспыхнул газовый баллон – специалисты МЧС нашли поврежденное газовое оборудование внутри дома.– Возгорание локализовано в 00:24, открытое горение ликвидировано в 02:06. Для ликвидации пожара от МЧС России было задействовано 23 человека и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания, – поясняют в МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.После тушения пожара в доме обнаружили тела двух женщин. Двое мужчин госпитализированы в местную больницу. Следственный комитет Югры начал проверку по факту гибели женщин в сгоревшем дачном доме.Дополним, последний день уходящего 2020 года не оставил без работы спасателей МЧС. В 05:04 огнеборцы Сургута приняли сообщение о пожаре в одноэтажном дачном доме СОТ «Виктория». Пожар локализовали в 05:53, открытое горение – в 07:20. На тушение пожара от подразделений МЧС России выезжали четыре спецмашины, 16 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.Так же утром 31 декабря в Сургуте спасатели эвакуировали людей из загоревшегося административно-бытового комплекса по улице Быстринская.– Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в лифтовой кабине без горения. Для ликвидации пожара от МЧС России было задействовано 13 человек и три единицы техники, – сообщила пресс-служба ведомства.Кроме того, сегодня утром пожарные Ханты-Мансийского района тушили жилой дом в селе Елизарово на улице Никифорова. Там потребовалась одна машина и четыре огнеборца. Причина возгорания также еще выясняется.