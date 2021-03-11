При пожаре в Сургуте погибли двое детей Фото: pixabay.com

Следственный отдел по городу Сургут СУ СК РФ по ХМАО-Югре проверяет причины гибели 2 детей в результате пожара в городе Сургуте.

Как сообщают в ведомстве, трагедия произошла утром 11 марта 2021 года в одном из жилых домов по улице Брусничная в СОТ «Здоровье» в городе Сургуте. Во время тушения пожара спасатели нашли в одной из комнат дома тела двух детей без внешних признаков насильственной смерти. На место происшествия выехала следственная группа.

В настоящее время проводится проверка и выясняются причины возгорания и все обстоятельства происшествия. К проверке также подключилась прокуратура города. По поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. прокурор города Сургута лично выехал на место происшествия. Проверяются соблюдение противопожарного законодательства, тщательно выясняются все причины и условия произошедшего, а также определяют степень ответственности матери, допустившей оставление детей без присмотра и других виновных.

Кроме того, прокуратура оценит законность и своевременность действий органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, участковых полиции и других контролирующих служб.