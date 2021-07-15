Югорский предприниматель ответит за смерть работников на пожаре Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела против 42-летнего предпринимателя. Он обвиняется по статье "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть трех лиц".

Как сообщают следователи, обвиняемый оборудовал на собственном участке, расположенном по улице Энтузиастов посёлка Сингапай, жилое строение, которое предоставлял для проживания работникам. При этом он не проследил за пожарной безопасностью, а именно о безопасном подсоединения электрической печи к источнику электроэнергии. Также мужчина не оборудовал помещение запасными выходами, средствами для тушения пожара и оповещения людей о пожаре.

Из-за халатности ночью 21 ноября 2020 года в пожаре погибли трое мужчин. Возгорание произошло потому что электроустановка работала в аварийном, пожароопасном режиме. 60-летний, 25-летний и 24-летний работники отравились продуктами горения.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. При этом следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело направлено в суд.