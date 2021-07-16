Жительница Мегиона попала под уголовную статью, слив переписку бывшего с девушкой Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе 18-летняя девушка, по своей глупости, попала под статью уголовного кодекса. Лангепасский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки".

Молодая югорчанка с 20 по 31 мая 2021 года, воспользовалась свободным доступом к незаблокированной персональной странице своего бывшего парня в «Инстаграмм» и прочитала его переписку с 23-летней девушкой. Затем, всё содержимое переписки и другую информацию о частной жизни девушки распространила, передав все секреты общей знакомой, которую парень обсуждал в переписке с потерпевшей.

По уголовному делу продолжается расследование.

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