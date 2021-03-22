Жительница Урая повелалась на лестные речи «француза» и потеряла сбережения. Фото: Ольга Крыльцова

35-летнюю жительницу Урая обманул «француз», с которым она вела переписку. Женщина повелась на лестные речи «иностранца» и потеряла сбережения.

В начале февраля на электронную почту югорчанки пришло необычное письмо: «Здравствуйте. Не представляете, как сложно мне далось изъять ваш почтовик из соцсети «Мой Мир». Женщина ответила, а через пару дней таинственный отправитель в очередном послании представился неким Антоном, жителем Франции. Он рассказал, что давно наблюдает за югорчанкой в соцсети и хотел бы познакомиться поближе. Между ними завязалась переписка.

В один из дней иностранец написал даме о том, что в знак симпатии сделал ей подарок и отправил посылку, оплатив доставку только до границы. К его удивлению, за таможенный сбор придется уплатить получателю. Француз сразу же пояснил, что в бандероль вложил купюру в 500 евро, которая компенсирует предстоящие затраты дамы. Югорчанка удивилась и была в предвкушении презента.

– Через несколько дней ей на электронную почту приходит письмо от транспортной компании MPD - ROLDES. В нем говорится, что посылка на границе и требуется внести таможенный сбор, так как в бандероли изделия с драгоценными металлами. Представитель пояснил, что они не могут связаться с отправителем и сообщили получателю. Она заранее знала, что знакомый временно уехал в другую страну, поэтому вне зоны действия сети. Гражданка тут же проверила транспортную, почитала отзывы и удостоверилась, что все легально. После чего внесла порядка 10 тысяч рублей. Вскоре пришло сообщение, что оплата прошла успешно, – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

Затем представители просили югорчанку внести в течение 24 часов деньги за госпошлину, которая якобы взимается по регламенту пересылки международных отправлений с ценными вложениями. Потом за добавочную стоимость, внести штраф за пересылку денежных средств. В общем, северянка отдала за посылку порядка 50 тысяч рублей. Очередное письмо о взносе насторожило, заставило задуматься. Все это время иностранец по имени Антон продолжал вести переписку, извинялся и говорил, что компенсирует затраты, не ожидал такого поворота событий. Югорчанка была настроена категорично и написала заявление о хищении в дежурную часть полиции города Урая.

Полицейские стали выяснять подробности и установили, что транспортная компания, которая выдавала себя за иностранную, была зарегистрирована на территории России. Кроме того, этот же самый иностранец уже отправлял подобный подарок, но другой жительнице нашей страны. По данному факту ведется следствие, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых.