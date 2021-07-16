Коронавирус в Югре. Последние новости на 16 июля 2021 года: скончались 7 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 16 июля 2021 года. За минувшие сутки лабораторно подтверждено 181 случай COVID-19 в 20 муниципалитетах. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 166 случаев, 15 случаев завозных. За сутки на коронавирус прошли обследование 4 054 человека.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за день зарегистрировано в Сургуте – 43 человека. В тяжёлом состоянии находятся 125 пациентов, умерли за день 7 человек. Выписаны по выздоровлению за день 136 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 25 293 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 791 летальный исход. За сутки полностью выздоровели 21 493 человека.

В Нягани усилена помощь пациентам с COVID-19. Эпидемиологическая обстановка в городе продолжает оставаться тревожной. Медики занимаются лечением пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или лёгким течением пневмонии на дому.

Напомним, мы писали ранее, что в Югре из-за коронавируса отменили один из важнейших праздников для мусульман - Курбан-байрам, который отмечается 20 июля.