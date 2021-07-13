В Югре можно заключать брак с большим количеством гостей только на открытом воздухе Фото: pixabay.com

В Югре состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По информации департамента здравоохранения округа, за весь период поступило 485 398 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 413 895 человек, а завершили вакцинацию 294 766 человек.

Кроме того, в Югре отменили один из важнейших праздников для мусульман - Курбан-байрам, который отмечается 20 июля. Но из-за рисков распространения новой коронавирусной инфекции Духовное управления мусульман округа приняло решение об отмене проведения религиозных обрядов на территории религиозных культовых объектов и прилегающих территориях, в общественных местах.

Кроме того, с 1 по 30 августа будет проводится первая сельскохозяйственная микроперепись, поэтому в округе должны будут создать безопасные условия для её проведения в условиях действующих ковидных ограничений.

Также, принято решение, что с 16 июня регистрация брака в регионе будет доступна при условии одновременного нахождения в помещении не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния и фотографа. Но ограничение не распространяется на мероприятия, проводимые в торжественной обстановке с участием гостей на открытом воздухе. Поэтому рекомендуется по возможности проводить регистрацию на открытом воздухе на территории, непосредственно прилегающей к зданию, в котором расположен ЗАГС, с соблюдением мер безопасности.