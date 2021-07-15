В Нягани усилена помощь пациентам с COVID-19 Фото: Администрация Нягани

Медработники Нягани помимо обслуживания вызовов, поступивших от жителей города по причине симптомов ОРВИ также занимаются лечением пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или лёгким течением пневмонии на дому. Медики берут клинические пробы у пациентов с уже подтверждённым коронавирусом.

- Сегодня амбулаторно на территории Нягани наблюдается более 200 горожан с коронавирусной инфекцией. Количество имеющихся выездных медицинских бригад обеспечивает обслуживание числа вызовов в полном объеме, - говорит Татьяна Колосова, временно исполняющей обязанности главного врача БУ «Няганская городская поликлиника».

По словам Татьяны Колосовой, в целом эпидемиологическая обстановка в городе продолжает оставаться тревожной. И советует не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких.

На базе отделения функционирует «Горячая линия» по вопросам COVID-19. По номеру телефона 5-45-30 добавочный: 2 в будни с 08.00-17.00 часов. Там можно узнать результаты ранее проведенных проб на наличие коронавируса и получить другую информацию, касающуюся мероприятий, связанных с COVID-19.