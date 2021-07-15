В Ханты-Мансийском районе нашли тела утонувших мужчин

На реке Ханты-Мансийского района нашли тела мужчин Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда Ханты-Мансийска учреждения «Центроспас-Югория» выезжали на озеро Ендырский сор Ханты-Мансийского района для поиска людей. По информации спасателей, лодка мужчин перевернулась и утонули два человека.

Прежде чем найти людей водолазы обследовали 800 квадратных метров дна озера, тела утонувших 52-летнего и 38-летнего мужчин подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Спасатели предупреждают жителей Югры о осторожности и бдительности, а также соблюдать правила безопасности на воде.

Напомним, ранее мы писали, что в Югорской реке нашли тело пожилого мужчины. А ещё Югорские спасатели нашли тело, утонувшего мужчины в районе реки Алексинская, Ханты-Мансийского района, который ездил на рыбалку. Его лодка перевернулась и он сам найден в 10-12 километрах от места утопления.