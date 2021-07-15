Коронавирус в Югре. Последние новости на 15 июля 2021 года: выздоровели 118 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 15 июля 2021 года. COVID-19 продолжает беспокоить югорчан, каждый день регистрируются новые случаи и рост заболеваемости. Подтверждено 184 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 168 случаев, 8 случаев завозных. Больше всего случаев коронавируса за день выявлено в Сургуте – 40.

В тяжёлом состоянии находятся 117 пациентов, за сутки скончались 4 человека с подтверждённым коронавирусом. За сутки полностью выздоровели 118 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса, зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 269 человек.

В Ханты-Мансийске запустили акцию «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19». Те организации, в которых от коронавируса привито больше 60% сотрудников, могут размещать у себя на зданиях наклейку с такой надписью. Проект организовал Городской информационный центр.

Напомним, мы писали, что в Урае от коронавируса скончался отец участника «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова.