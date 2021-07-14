Коронавирус в Югре. Последние новости на 14 июля 2021 года: скончались 6 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 14 июля 2021 года. В регионе каждый день растёт число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки заболело ещё 186 человек. Больше всего случаев за день зафиксировано в Сургуте - 42 человека.

За сутки прошли обследование на COVID-19 1 461 человек. В тяжёлом состоянии находятся 118 пациентов. От коронавируса за минувший день скончались 6 человек, а выздоровели 121 житель региона.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В Югре состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. На заседании обсудили многие вопросы связанные с коронавирусом, одно из обсуждений коснулось и молодожёнов округа. Регистрация брака будет доступна при условии одновременного нахождения в помещении не более 8 человек, включая сотрудника ЗАГСа и фотографа.

Тем временем, в торговых центрах Югорска проверяют соблюдение масочного режима, за две проверки выявлено три административных протокола. Но в целом ситуация с соблюдением режима улучшилась.