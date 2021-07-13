В торговых центрах Югорска проверяют соблюдение масочного режима Фото: Администрация Югорска

В регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19. Югорск не является исключением, только за прошедшие сутки в Югорске зафиксировано 9 новых случаев, также в Советском районе – 10 заболевших. Поэтому в контрольные группы города продолжают профилактические рейды по соблюдению ограничительных мер.

Рейды провели в торговых центрах "МАГ", "Лайнер" и в магазине "Монетка". За 2 проверки составлено 3 административных протокола. - Ситуация улучшилась, это видно не вооружённым взглядом. Маски надевают почти все, - подчеркнул Дмитрий Яковлев, начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов управления контроля администрации города. В регионе, как и во всей стране, действует обязательный масочный режим и для безопасности своего здоровья и окружающих необходимо надевать маску в закрытых помещениях, общественном транспорте, такси. Также со 2 июля в Югорске и Советском действует режим самоизоляции для жителей, которые ещё не прошли полный курс вакцинации.