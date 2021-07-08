В Югорске при пожаре в частном доме сгорела шестилетняя девочка Фото: pixabay.com

В Югорске произошла страшная трагедия, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По информации следственного комитета , сегодня, 8 июля 2021 около 2 часов ночи загорелась одна из комнат частного дома по улице Королёва города Югорск. В результате пожара погибла спавшая в доме 6-летняя девочка.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания, проверяется версия об аварийной работе электроприборов. По уголовному делу проведут экспертизы, а также допросы свидетелей. Расследование продолжается.

Напомним, что дело о гибели детей в пожаре в Пыть-Яхе передали в суд. А также мы сообщали ранее, что из-за смерти детей при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело.