Дело о гибели детей в пожаре в Пыть-Яхе передали в суд Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Пыть-Яха завершили расследование дела о пожаре, в котором погибли двое детей.

Трагедия произошла 4 мая вечером, когда пьяный обвиняемый в доме своих знакомых, у которых временно проживал уснул во время курения, не потушив окурок. От тлеющего окурка загорелась обивка дивана, а после огонь начал распространиться по дому. Пошло задымление комнат, в которых спали двое детей и их мать. Из-за высокой концентрации продуктов горения 2-х и 3-х летние мальчики скончались на месте происшествия.

Также от отравления продуктами горения скончался и сам обвиняемый, интересы которого на следствии представляет один из его родственников.

Представитель обвиняемого отказался от прекращения уголовного дела из-за смерти виновника. Поэтому следователи собрали достаточно доказательств и дело с обвинительным заключением направлено в суд.