Спортсмены Югры завоевали 13 наград Первенства мира и Кубка Европы по гиревому спорту Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорчане завоевали 13 наград Первенства мира и Кубка Европы по гиревому спорту. Спортсмены Югры в составе российской сборной показали блестящие результаты на соревнованиях, которые прошли со 2 по 6 июля в Литве. Югорчане пополнили копилку 7 золотыми, 4 серебряными и 2 бронзовыми наградами.

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 11 стран. В составе сборной России выступали сургутские гиревики - Наталия Мажаева, Владислав Шардин, Анастасия Кошурникова, Ангелина Зиновьева, Егор Барков и Надежда Островская.

Напомним, ранее мы сообщали, пловцы из Ханты-Мансийска завоевали призовые места на Кубке России по плаванию. А также, о том, что Югорчанка стала бронзовым призером первенства России по бильярдному спорту.