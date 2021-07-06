Пловцы из Ханты-Мансийска завоевали призовые места на Кубке России по плаванию

Спортсмены из Ханты-Мансийска выиграли награды на Кубке России по плаванию Фото: Городской информационный центр

Завершился финал Кубка России по плаванию, который проходил в Обнинске. Пловцы из Ханты-Мансийска завоевали призовые места в составе сборной команды Югры.

Хантымансийские спортсменки пополнили копилку наград и завоевали 2 медали. Алиса Полетаева стала бронзовым призером на дистанции 1 500 метров вольным стилем с результатом 17:38.20. Анастасия Гуженкова дважды стала второй - по итогам заплывов вольным стилем на 200 метров с результатом 1:58.62 и на 400 метров с результатом 4:12.61.

Сборная Югры набрала 1 193 очка и заняла третье общекомандное место.

Кубок России является последним состязанием для югорских спортсменов перед Олимпийскими играми в Токио. Напомним, мы писали, что спортсменки из Ханты-Мансийска будут бороться за медали на Олимпиаде в Японии.