Югорчанка стала бронзовым призером первенства России по бильярдному спорту Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорчанка, Алина Зябирова стала бронзовым призёром первенства России по бильярдному спорту. Девушка из Сургута завоевала награду на соревнованиях, которые проходили с 21 по 26 июня в Нижнем Новгороде в дисциплине "Динамичная пирамида". За награды турнира боролись 39 юниоров и 26 юниорок. Югру представили 8 спортсменов: Алина Зябирова, Анна Костылева, Ксения Потехина, Иван Гноевой, Елисей Ануфриев, Богдан Швецов из Сургута, а также Иван Соколов из Югорска и Артём Коняхин из Лянтора.

Напомним, мы сообщали ранее, как десятилетний мальчик из Югры побил мировой рекорд в отжиманиях среди детей. За один подход юный югорчанин отжался 5 713 раз. За такие достижения маленькому рекордсмену из Сургутского района подарили велосипед и поздравили его отца и тренера.