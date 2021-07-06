Как моржи поднимают имидж Сургута

Клубы любителей зимнего плавания – проще говоря, клубы моржей – есть во многих городах России. Москва, Петербург, Тольятти, Воронеж, Омск, Липецк, Самара... Особенно сильно их движение развито в Тюмени: там четыре таких клуба. И каждое из этих сообществ развивается и процветает – благодаря энтузиазму участников и за счет поддержки со стороны местных властей. Есть клуб моржей и в Сургуте. Любители здорового образа жизни недавно выиграли губернаторский грант, а теперь получают поддержку от строительной компании «ЮВиС».

Региональная общественная организация «Моржи Сургута» существует с конца 2016 года. Пять лет назад ее основал местный житель Азамат Якупов. Закаляться по системе Порфирия Иванова (создателя оздоровительной и духовной системы) он сам стал четверть века назад, а в 2016-м приступил к моржеванию. Пристрастился так, что зимнее плавание стало одним из смыслов жизни.

– В начале этого пути нас было десять-пятнадцать активистов – людей, знавших о пользе окунания в ледяную воду. Мы собирались то в одном месте, то в другом. Потом пришли на этот карьер (за Преображенским собором, – Ред.), – делится воспоминаниями Азамат Якупов. – Почему именно сюда? Во-первых, вода хорошая – идеально подходит. А во-вторых, добираться очень удобно.

С каждым месяцем желающих примкнуть к движению становилось все больше. Развивалась и «инфраструктура». Моржи приобрели вскладчину палатку, сделали пол, поставили небольшую печку-буржуйку... И уже в 2017 году провели первые соревнования по зимнему плаванию.

К этому дню количество членов клуба увеличилось в разы. По подсчетам Азамата Якупова, активных участников сейчас не менее 250 человек. При этом в паблике моржей в социальных сетях около 1600 подписчиков. Люди следят, выкладывают фото, обсуждают.

Как моржи поднимают имидж Сургута

РАБОТА НА СОВЕСТЬ

За пять лет клуб моржей значительно расширил свою деятельность. Теперь это Центр здоровья «Айсберг». Направлений в работе много. Это не только зимнее плавание и закаливание, но и сплавы, туризм, катание на велосипедах... Присутствует и романтика – встречи заката и рассвета, посиделки у костра. А еще приветствуется экологическая деятельность.

– Каждый год на 1 мая мы традиционно проводим субботник на берегу. Убираем мусор и старые листья, занимаемся озеленением, – говорит основатель клуба моржей. – На самом деле у нас существует своя идеология. Для нас важно здоровье не только тела, но и духа. Ведь во время занятия своим телом в человеке идет очень серьезная внутренняя работа. Люди становятся честнее, добрее и – что самое главное – совестливее.

Участники клуба подтверждают эти слова.

– Моржую уже около двух лет. За это время бросил пить и курить, – признается один из членов сообщества.

– Я в моржах пока всего год, – добавляет другой. – Сначала страшно было – думал, что может не получиться. Но все опасения были напрасны.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Любопытен и другой аспект. С развитием клуба моржам стало становиться тесно (та самая палатка, с которой все начиналось, банально перестала вмещать в себя моржей, желающих переодеться или согреться). Возникли и другие трудности, в том числе связанные с земельным участком. Узаконить свою деятельность моржи смогли лишь через несколько лет после создания клуба. В 2020 году местная администрация согласилась выделить для них в пользование часть берега. Срок соглашения составил 49 лет.

– Любое строительство на участке строго запрещено. Но мы нашли выход из этой ситуации: сейчас мы готовим к установке модульный дом. Никакого фундамента для не него не нужно, он будет стоять на плитах, и законом это разрешено, – объясняет нюансы Азамат Якупов. – Кроме того, мы готовы своими силами благоустраивать территорию, содержать ее в надлежащем состоянии.

Руководитель клуба моржей признается, что периодически возникают разговоры о том, чтобы переселить любителей здорового образа жизни на другую базу, более отдаленную. Азамат Якупов надеется, что это все-таки не произойдет.

– Мы всей душой любим то место, где сейчас находимся. Прикипели к нему. Если выгнать нас отсюда, то половина моржей, скорее всего, будет вынуждена оставить это занятие. Не каждый будет готов добираться за тридевять земель, так, одной из наших участниц, Галине Владимировне Кондряковой, 82 года, – сетует наш собеседник. – Мы очень рассчитываем, что власти проявят здравый смысл и не будут менять место нашей дислокации. Мы ведь не только популяризируем здоровый образ жизни, но и продвигаем наш город, повышаем его имидж. Один из фильмов о нашем клубе смотрели не только в разных регионах России, но и в ряде европейских государств.

КТО ПОМОГАЕТ

По словам Азамата Якупова, в начале своей деятельности клуб существовал исключительно за счет небольших взносов, которые делали участники. В прошлом году моржи собрали деньги и купили песок (его загрузили в несколько десятков машин!), чтобы подсыпать в карьер. Это необходимо из-за серьезного повышения уровня воды в озере по весне.

Азамат Якупов отмечает, что команда из числа активных моржей по-прежнему активно участвует в развитии клуба. Так, большая заслуга у Артема Гаврилова, который помогает с первых дней существования движения. Сейчас он, к слову, вышел на новый уровень и принимает участие в выборах в депутаты в городе Сургуте.

При этом в 2021 году региональная общественная организация «Моржи Сургута» выиграла губернаторский грант. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выделила для сообщества порядка 2 миллионов 400 тысяч рублей. Большая часть денег пригодилась для создания модульного дома, который изготавливается под ключ.

Социальную ответственность проявила и строительная компания «ЮВиС» из Сургута (напомним, что это предприятие летом строит автомобильные дороги и благоустраивает городские территории, а зимой занимается вопросами содержания дорожной сети в Сургуте и строит кустовые площадки для нефтедобычи). Компания изъявила готовность помочь моржам с песком для карьера и с плитами для установки модульного дома.

– Совсем недавно мы случайно познакомились с одними из руководителей СК «ЮВиС», в частности, с главным инженером предприятия Андреем Николаевичем Вихаревым и заместителем главного инженера Антоном Сергеевичем Суворовым. Очень отзывчивые люди, согласившиеся протянуть руку помощи, – резюмирует Азамат Якупов.

НА ЗАМЕТКУ

Каждый год клуб моржей из Сургута проводит соревнования на 23 февраля. Кроме того, они традиционно участвуют во Всероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна», которая проходит во всех субъектах России и нацелена на популяризацию здорового образа жизни.