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Происшествия11 июня 2021 18:18

Водителя из Сургута накажут за купленные, поддельные права

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Виктория Терина
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Водителя из Сургута накажут за купленные, поддельные права

Водителя из Сургута накажут за купленные, поддельные права

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургута утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя, который использовал поддельное водительское удостоверение.

Мужчина, не имея водительского удостоверения, купил поддельный документ через интернет. И спокойно ездил по улицам Сургута на автомобиле, до того как мужчину остановил сотрудник ГИБДД и проверил документ.

За это обвиняемому грозит наказание до 2 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы писали, как в ТРЦ Лангепаса мужчина за копейки продавал поддельные телефоны, а также, как прокуратура Сургутского района выявила у работников поддельные удостоверения.