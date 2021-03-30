В ТРЦ Лангепаса мужчина за копейки продавал поддельные телефоны. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД России по Лангепасу поступило два сообщения от жителей города 1972 и 1996 годов рождения о том, что неизвестный мужчина обманул их и продал сотовые телефоны под видом оригинальных. Полицейские задержали 35-летнего неработающего ранее не судимого гражданина без прописки в Югре.

Злоумышленник, зная о том, что продаваемые сотовые телефоны не являются оригинальными, предлагал жителям города приобретать у него с рук гаджеты по заниженной цене. Потенциальных покупателей он находил в торговых центрах города около магазинов сотовой связи. За подделку он просил от 9 до 12 тысяч рублей.

– В ходе разговора он сообщал, что реальная стоимость телефонов более 40 тысяч рублей, предъявляя недостоверный чек на указанную сумму, после чего потерпевшие соглашались на покупку, – рассказали в пресс-службе ОМВД России по г. Лангепасу.

Договорившись о сделке, подозреваемый просил доверчивых югорчан оплатить покупку наличными деньгами. Спустя время заявители поняли, что сотовые телефоны являются поддельными, после чего обратились в полицию. Когда мужчина попытался покинуть город, сотрудники ГИБДД задержали его и доставили в отдел полиции для разбирательства.