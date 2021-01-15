Прокуратура Сургутского района проверила подготовку ресурсоснабжающих организаций МУП ТО «УТВиВ №1 МО СР» и МУП «УТВиВ «Сибиряк» с.п. Нижнесортымский к отопительному сезону и выяснила, что 9 претендентов на должности слесарей, электрогазосварщиков, операторов котельного оборудования при трудоустройстве дали в отдел кадров свидетельства о наличии квалификации, подтверждающей право занимать указанные должности.Но образовательные организации подлинность документов не подтвердили, сообщив, что эти люди среди поступивших и обучившихся не значатся, свидетельства им не выдавались.П этому поводу прокуратура района отправила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их работы в отношении работников ресурсоснабжающих предприятий возбуждены уголовные дела по статье \\"использование заведомо подложного документа\\".Сейчас продолжают выясняться подробности и все обстоятельства дела, ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры.