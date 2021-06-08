За незаконный вылов стерляди югорчанин отправится под суд Фото: pixabay.com

Прокурор Березовского района утвердил обвинение против жителя Березовского района, который в январе 2021 года на реке Малая Обь, используя запрещенную ставную сеть, выловил 13 особей стерляди.

От его преступных действий причинен ущерб рыбным запасам Российской Федерации на сумму 118 872 рубля. Против мужчины завели дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

За это преступление мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Прокурор района направил иск в суд о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, как югорчанину грозил штраф в миллион рублей за вылов осетра. А также как вартовчанин выловил осетра на 3,5 миллионов рублей.