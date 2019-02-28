СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-28T10:57:18+03:00

Штраф в миллион рублей грозит югорчанину за вылов осетра

Рыбу он поймал в декабре 2018 года

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Житель села Цынгалы Ханты-Мансийского района выловил сибирского осетра и стал уголовником.

Накануне хантмансийский прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего горе-рыбака. Он обвиняется в незаконной добыче, хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

В декабре 2018 года мужчина, находясь на реке Иртыш мужчина выловил экземпляр особо ценного вида рыбы «Осетр сибирский», который занесен в Красную книгу РФ.

В результате ущерб рыбным запасам РФ на сумму свыше 160 тысяч рублей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU