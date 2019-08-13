2019-08-13T12:40:12+03:00
Происшествия

Вартовчанин выловил осетра на 3,5 миллионов рублей

У браконьера обнаружили порох
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин выловил осетра на 3,5 миллионов рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВартовчанин выловил осетра на 3,5 миллионов рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В Нижневартовском районе задержан местный житель по подозрению в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов и хранении боеприпасов.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленник, не имея специального разрешения, при помощи сети выловил десять особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Мужчина был задержан при погрузке пойманной рыбы в свой автомобиль.

Во время обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили еще 23 особи породы «Сибирский осётр». Причиненный ущерб превысил 3,6 миллиона рублей. Также изъяты две металлические банки охотничьего пороха общей массой более 280 граммов.

Отделом дознания полиции возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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