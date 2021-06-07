В Нефтеюганске мужик с тростью угнал велик, вытащив его из подъезда

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже велосипеда. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, сообщение о похищении велика поступило от женщины, которая оставила «двухколесного друга» в подъезде. Ущерб от действий угонщика составил десять тысяч рублей

К счастью, момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина с тростью зашел в подъезд, а через несколько минут вышел с великом, сел на него и укатил в неизвестном направлении. Полицейские изучили видеозапись и оперативно задержали угонщика.

По словам мужчины, ему нужно было быстро добраться до места назначения, и велосипед показался ему самым удобным транспортом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о таком же случае, и в том же Нефтеюганске. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.