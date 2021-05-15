Житель Нефтеюганска украл из подъезда велосипед Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нефтеюганска обратился местный житель, у которого украли велосипед, оставленный в подъезде. Тем самым мужчине причинили ущерб в семь тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан, им оказался нефтеюганец 1997 года рождения. Противоправное действие он совершил в личных целях, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).

По словам сотрудников полиции, лучше всего отказаться от хранения велосипедов, колясок и самокатов в общественных местах. Если транспорт все же пришлось оставить на улице, необходимо использовать специальные удерживающие устройств.