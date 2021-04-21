В Нижневартовске полицейские сняли с продажи 46 упаковок снюса Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Нижневартовску провели рейд и проверили торговые точки по продаже табачной продукции. По итогам проверки полицейские Нижневартовска узнали о незаконном обороте снюса. Из незаконного оборота забрали 46 упаковок запрещенного вещества.

Продавал запрещенный товар 19-летний молодой человек, его накажут по статье «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями». Ему грозит штраф в размере от 15 тысяч рублей.

Мы писали о том, что в Лянторе накажут продавца, которая продала подростку пиво. Продавец выплатит штраф, но за повторное нарушение закона может получить уголовный срок. А вот жителя Лангепаса уже посадили на 10 лет за продажу наркотиков. Преступники размещали наркотики в тайниках и сообщали через интернет покупателям, где они находятся.