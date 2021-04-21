В Лянторе накажут продавца, которая продала подростку пиво Фото: Татьяна Коркина

На территории Сургутского района полиция проводит мероприятие «Твой выбор». Полицейские объясняют подросткам о негативном воздействии наркотиков и алкоголя. Кроме того, проводятся рейды по выявлению случаев продажи алкоголя детям.

Так, в Лянторе в одном из продуктовых павильонов полицейские узнали о продаже двух бутылок пива 17-летнему парню. Продавец, осознавая последствия своих действий, продала парню алкоголь. Против продавца составили административный протокол по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ей может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Также, женщину предупредили о том, что за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним может грозить уже уголовная ответственность.

С начала года полицейскими Сургутского района выявлено 12 случаев продажи алкоголя подросткам.