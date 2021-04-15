В Югре накажут молодого парня, который уговорил подростка попробовать наркотики Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре завели уголовное дело по статье "склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств" против 20-летнего жителя Югорска.

Как сообщают в Югорском межрайонном следственном отделе СУ СК России по ХМАО-Югре, в январе – феврале прошлого года подозреваемый, уговорил своего знакомого распространять наркотики. Молодой человек описывал 15-летнему подростку ощущения от употребления наркотиков, при этом отрицая негативные последствия для жизни и здоровья и уговорил его, своими действиями. употреблять и заниматься незаконным распространением запрещенных веществ.

Все обстоятельства уголовного дела выясняются, расследование продолжается.

Мы писали ранее, подросток в Югре распространял наркотики, у него нашли 3 грамма запрещенных веществ.