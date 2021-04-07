В Сургуте осудят двух предпринимателей, продававших немаркированный алкоголь Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте будут судить двух местных жителей, которые продавали немаркированный алкоголь.

Бизнес югорчан процветал с марта по декабрь 2020 года, а затем обо всем узнали правоохранительные органы. В итоге сотрудники изъяли более 25 тысяч бутылок с алкоголем. Общая сумма спиртного превысила 5 миллионов рублей.

Кроме того, злоумышленники использовали для своей продукции чужие товарные знаки, тем самым причинив их правообладателям ущерб на сумму, превышающую миллион рублей.

Сейчас преступники дожидаются суда. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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