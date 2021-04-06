Полиция Белоярского района изъяла из продажи контрафактные сумки и кроссовки Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Полиция Белоярского района обнаружила множество контрафактных товаров в местных магазинах.

Так, в одной из торговых точек изъято девять сумок, на которые у индивидуального предпринимателя не было разрешения от владельца торговой марки, расположенной на товаре.

- Именно отсутствие разрешения от владельца интеллектуальной собственности на реализацию товара или распространение объектов авторского права является основным признаком контрафакта, - рассказали в ОМВД России по Белоярскому району

Сейчас товар изъят, позже он пройдет товароведческую экспертизу для установления суммы ущерба. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 14.10 КоАП РФ.

В рамках другой проверки полицейские изъяли у двух индивидуальных предпринимателей шесть пар кроссовок с признаками контрафактности. Ущерб компании-правообладателю торговой марки оценивается более чем в 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 180 УК РФ.