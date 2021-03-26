Акция «Помоги рыбе» пройдет еще в трех муниципалитетах Югры Фото: pixabay.com

Жители Ханты-Мансийска, Лангепаса и Сытомино Сургутского района выйдут на лёд 27 марта и пробурят лунки. Также как это сделали в Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте, Радужном, Нягани и Мегионе. Организаторами мероприятия выступают: департамент общественных и внешних связей Югры, Гуманитарный добровольческий корпус при поддержке природнадзора, рыбоохраны региона и фонда гражданских инициатив.

Неравнодушные жители Югры под присмотром специалистов из отраслевых департаментов и ведомств помогают рыбе каждую весну и помогают улучшить процесс аэрации – притока воздуха в подледную воду. Мы писали ранее, как 20 марта этого года прошла акция «Помоги рыбе».

Подробности о акции в эти выходные можно узнать по телефонам: Ханты-Мансийск +7 950 502-99-00; Лангепас +7 982 501-99-23; Сургутский район +7 902 690-07-63.

Напомним, мы писали о правилах безопасности во время проведения мероприятия на льду.