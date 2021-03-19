Спасатели Югры призывают соблюдать безопасность во время акции «Помоги рыбе» Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре 20 марта пройдет региональный субботник «Помоги рыбе». Акция пройдет при поддержке Природнадзора и Рыбоохраны Югры, а также центра гражданских и социальных инициатив Югры.

Обеспечивать безопасность при проведении мероприятий на водоемах будут сотрудники МЧС и инспекторы ГИМС.

Специалисты призывают югорчан соблюдать правила безопасности на водоемах и отказаться от массового бурения лунок в районе ледовых переправ. На водных объектах в Югре на расстоянии не менее 100 м слева и справа от переправы запрещены какие-либо действия по разрушению ледового покрова, а учитывая погодные условия, это расстояние лучше увеличить до 300 метров.

На лёд следует выходить в тех местах, где его толщина безопасна для людей. Лёд на водоемах в любой сезон неравномерен по толщине, а особенно опасен у мостов и сооружений, в местах сброса тёплых вод и там, где присутствует растительность, бьют ключи.

При выходе на лёд группами необходимо соблюдать дистанцию 5-7 метров. Для безопасности лучше взять с собой длинный шест или палку, с помощью которых можно проверить прочность льда. Чтобы избежать провалы под лёд лунки необходимо бурить на расстоянии не менее 5 метров друг от друга и не скапливаться большими группами на участке льда.