В Югре проведут субботник «Помоги рыбе» Фото: pixabay.com

В Югре состоится региональный субботник «Помоги рыбе», который пройдет 20 марта. Целью мероприятия является предотвращение ежегодного весеннего замора рыбы в водоёмах округа. Весенний замор рыбы в водоёмах связан с нехваткой кислорода подо льдом, сообщает ugra-news.ru.

- Участником экологической акции может стать любой неравнодушный югорчанин. Наличие с собой пил, мотоледобуров, лопат - приветствуется. Добровольцы, общественники, рыбаки будут делать искусственные полыньи и лунки для предотвращения возникновения ежегодного замора рыбы связанного с нехваткой кислорода подо льдом и сохранения рыбных запасов в местных водоёмах, - сообщил Эдуард Логинов, руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса, член Общественной палаты Югры.

Подробнее можно узнать у координаторов акции в муниципалитетах по телефонам: +7 950-502-99-00 (Ханты-Мансийск);+7 912-086-40-68 (Сургут); +7 982 880-20-50 (Сургутский район); +7 922 255-86-69 (Нижневартовск); +7 912 533-09-82 (Нижневартовский район); +7 982 501-99-23 (Лангепас); +7 904 467-05-63 (Мегион); +7 982 414-67-77 (Нефтеюганск); +7 900 392-29-29 (Нягань); +7 902 825-11-54 (Советский район). Телефон Горячей линии для остальных муниципалитетов: +7 (3462) 550-889.